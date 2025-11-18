37-летняя актриса Софья Эрнст рассказала о страхе болезни Альцгеймера. Ее слова приводит Kp.ru.

© Passion.ru

В Москве состоялась премьера фильма «Авиатор», в котором Софья исполнила одну из ролей. По сюжету, главный герой почти 100 лет не может вспомнить свое прошлое. В беседе с журналистами актриса призналась, что боится потерять память и быть забытой близкими людьми — ей приходилось сталкиваться с болезнью Альцгеймера.

«Вы знаете, я в своей жизни встречалась с болезнью Альцгеймера, когда человек забывает. И, наверное, страшнее всего, когда не ты забываешь, а тебя забывают. Вот как будто бы тяжелее близким. Поэтому, наверное, страшно забыть близких и еще страшнее, что тебя забудут», — высказалась артистка.

К слову, Софья не стала уточнять, кто из близких людей страдал недугом.

Также актриса ответила на вопрос о высоких ценах на билеты в театр. По словам знаменитости, она никак не может повлиять на этот процесс. Софья лишь отметила, что у актеров зарплата не менялась за последние 8 лет.

«Я, к сожалению, не театральный деятель, у нас зарплата не поднимается. Как я поступила в театр лет 7–8 назад — приблизительно такая и осталась», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин и Софья Эрнст кардинально сменили имидж ради совместной работы. Подробности читайте в этой новости.