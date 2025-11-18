Киркоров отказался от новогодних корпоративов

Народный артист России Филипп Киркоров пропустит новогодний концертный сезон по неизвестной причине.

Об этом сообщил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

«Киркоров не примет участие в новогодних корпоративах и выступлениях. Таким образом, праздничные мероприятия пройдут без его участия», — лаконично написал Бородин.

При этом глава ФПБК не раскрыл источник имеющейся информации, а официальных комментариев по поводу причин такого решения на данный момент не давали ни сам Филипп Киркоров, ни его представители.

В ноябре продюсер Сергей Лавров рассказал, что певец Шура является самым востребованным артистом на новогодних корпоративах.

По словам Лаврова, гонорар Шуры составляет 5 миллионов рублей. Он предположил, что певца часто заказывают из-за отсутствия политики в его выступлениях.

Как отметил продюсер, заказчики отдают предпочтения Шуре, чем артистам, исполняющим треки патриотического характера — Олегу Газманову, Татьяне Куртуковой и Shaman.

Лавров рассказал, что другие звезды 90-х тоже пользуются спросом в Новый год. К примеру, у таких исполнителей, как Кай Метов, группа «Руки вверх!» и Леонид Агутин, расписан уже весь декабрь.