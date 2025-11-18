Том Круз впервые прервал молчание о разводе Кидман и Урбана

63-летний Том Круз впервые прокомментировал расставание Николь Кидман и Кита Урбана. Голливудский секс-символ не стал жалеть бывшую, заявив, что разыгравшаяся в ее жизни личная драма — «карма» за прошлые выходки.

Напомним, Кидман подала на развод с Урбаном в сентябре текущего года после почти 20 лет брака. Позднее стало известно, что музыкант, уставший от упивающейся собственной славой супруги и ее постоянных отсутствий, нашел себе новую пассию. Такого удара по самолюбию Николь не стерпела.

Круз уверен, что актриса получила по заслугам. В момент, когда он разводился с Кидман, ее жалели и поддерживали. Он же взял всю вину за разрыв на себя, хотя Николь никогда не была безобидным ангелом. Теперь, когда артистка осталась одна, преданной и брошенной, Том наконец чувствует себя отмщенным, пишет Daily Mail.

Тем не менее люди из окружения Круза уверяют, что он по-своему сочувствует Николь, осознавая, насколько разбитой она себя ощущает. Актриса же старается не подавать виду после болезненного события. Она стала еще чаще выходить в свет, но теперь уже в гордом одиночестве. Упиваться собственным горем и становиться затворницей для звезды явно не выход.