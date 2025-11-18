«Здоровье не позволяет»: Юрий Куклачев отказался от выступлений
Юрий Куклачев отказался от выступлений из-за состояния здоровья. Об этом сообщает «Абзац».
Дрессировщик кошек Юрий Куклачев больше не будет выступать из-за плохого здоровья. Сейчас он зарабатывает на выпуске своих книг.
«Сейчас я живу только за счет книг, потому что у меня уже все, я выступать не могу — здоровье не позволяет. Поэтому я только могу с книгами сидеть, говорить о них», — рассказал он.
Куклачев добавил, что занялся написанием научной работы с упражнениями. Дрессировщик хочет обучать по системе Станиславского.
По словам 76-летнего Куклачева, его книги пользуются большим спросом и раскупаются в первые дни после начала продаж.
Напомним, Юрий Куклачев в 2024 году перенес обширный инфаркт и тяжелую операцию на сердце.
