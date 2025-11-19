Анну Семенович впервые упрекнули за лишний вес в 5 лет

Певица Анна Семенович поделилась болезненными воспоминаниями о детстве.

В своём Telegram-канале она рассказала, что столкнулась с жесткой критикой своей внешности ещё в 5 лет, когда тренер по фигурному катанию назвала её «толстой».

«До сих пор помню эту фразу, она меня, маленькую девочку, очень резанула. Я была обычным по комплекции ребёнком, да, не чересчур худенькой. Но обычной, как все вокруг. Но тренерам этого было не достаточно», — вспомнила артистка.

Долгие годы Семенович жёстко ограничивала себя в еде, регулярно взвешивалась и выполняла изматывающие упражнения ради избавления от несуществующих 300 граммов. По признанию звезды, её рацион сводился к минимуму: пара яиц, два огурца и небольшой кусочек сыра.

«Каждую ночь я засыпала с мечтами о том, когда же я смогу есть всё подряд. Какие только гастрономические сны мне тогда не снились. Ела я тогда только во сне и мечтала-мечтала о "сытых" временах», — рассказала певица.

Только начав сольную карьеру, Семенович перестала изнурять себя диетами, но столкнулась с противоположной проблемой — набором веса. «Вес рос и не уходил вообще. Даже мне перестало нравиться собственное отражение в зеркале», — призналась исполнительница.

Артистка призывает женщин, стремящихся похудеть, обращаться к специалистам, поскольку причины избыточного веса могут быть разными. В её случае проблема оказалась связана с инсулинорезистентностью, и ситуация улучшилась после назначения соответствующего лечения.

