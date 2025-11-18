На днях в интернете разгорелся скандал после публикации видео с участием телеведущего Дмитрия Диброва, на котором было видно его расстёгнутую ширинку. Мужчина объяснил инцидент случайностью, добавив, что стал жертвой шантажа. Журналист Отар Кушанашвили в свежем выпуске собственного шоу «Каково?!» выступил с жёсткой критикой в адрес коллеги, не стесняясь в выражениях.

Кушанашвили подверг резкому осуждению поведение Диброва, особенно в контексте его семейного положения.

«Он старый человек. Позволять так себе появляться на людях — это не уважать ни себя, ни своих сыновей. Он одинокий. Он не может понять, почему его бросила Полина. Я вижу одинокого, никому не нужного человека. Даже, похоже, самому себе. Надеюсь, всё обойдётся», — эмоционально высказался Отар.

На фоне скандала из-за видео за Диброва вступился российский актёр Оскар Кучера и раскритиковал тех, кто решил эти кадры распространить.