Земфира* продолжает избавляться от имущества в России

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) продала свой автомобиль Mercedes-Benz C 200 4MATIC за 3,5 млн рублей, которым владела более девяти лет. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Земфира пользовалась машиной с июля 2016 года — и вплоть до своего отъезда из России в 2022-м. За это время она накопила штрафов на общую сумму 837 тыс. рублей: всего 625 постановлений. Последний штраф, утверждает SHOT, был выписан в 2022 году за неуплату парковки.

До продажи — в начале ноября 2024 года — Земфира провела комплексное техническое обслуживание Mercedes-Benz. В автомобиле была произведена замена моторного масла, установлены новые фильтры, включая салонный, а также проведены дополнительные сервисные работы. Новый владелец, по предварительным данным, заплатил около 3,5 млн рублей за машину.

На данный момент у певицы в России остается только одно недвижимое имущество — нежилое помещение площадью 134 кв. м., расположенное в подвале дома на 5-й Магистральной улице. До отъезда из страны Земфира планировала организовать в этом помещении студию звукозаписи, но эти планы так и не были реализованы.

Земфира продолжила следить за своим бизнесом в России

Летом 2023 года избавилась от московской квартиры, переоформив ее на свою подругу — актрису Ренату Литвинову, которая при этом сейчас тоже проживает за границей.

