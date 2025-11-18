Телеведущая отметила 55-летие в платье с экстремальным разрезом

Американская телеведущая и бизнесвумен Бетенни Франкель пришла на вечеринку в честь своего 55-летия в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Знаменитость отметила день рождения в лазурном платье длины миди на тонких бретелях, которое было декорировано экстремальным разрезом на юбке. Звезда также надела серебряные босоножки и несколько браслетов. В руках она держала клатч треугольной формы.

В октябре телеведущая 54-летняя телеведущая также удивила фанатов фигурой в откровенном боди. Бетенни Франкель запечатлела себя на камеру в черном облегающем изделии.