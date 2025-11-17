Лариса Долина даст показания по делу о мошенниках

Певица Лариса Долина выступит в суде как потерпевшая по уголовному делу о мошенниках. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как уточняет источник, само заседание суда Долина посещать не будет. Вместо этого, она даст показания по видео-конференц-связи в одном из районных судов Москвы.

Напомним, что в августе 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. Доверившись злоумышленникам она перевела на их счета свои сбережения, а также продала по их указке собственную квартиру. Общение певицы с мошенниками длилось на протяжении трех месяцев.

Ранее юрист заявил, что купивший квартиру Долиной сможет взыскать с нее деньги.