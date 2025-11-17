Родившая недавно Тодоренко захотела дочку

Осенью 2018 года телеведущая и блогер Регина Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова. Спустя пару месяцев после свадебного торжества у пары родился первенец — сын Михаил. Через четыре года в звездной семье появился средний наследник Мирослав. В этом сентябре Регина и Влад вновь стали родителями мальчика. Недавно они признались, что назвали его Федором.

© Global look

Сегодня Тодоренко появилась на мероприятии, которое посвящено дню рождения журнала. Многодетную маму тут же облепили журналисты. В рамках общения 35-летняя телеведущая удивила признанием о четвертом ребенке. Она сообщила, что мечтает о дочке. Правда, есть нюанс.

По словам Регины, к очередному материнству она пока точно не готова. Старшие мальчишки устраивают дома настоящие баталии, а скоро подрастет и младший. Ведущая предполагает, что девочка принесла бы в дом больше спокойствия.