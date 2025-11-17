Юрист прокомментировал решение суда по разводу Джигана и Самойловой

За два месяца Джиган и Оксана Самойлова могут достичь примирения - об этом в беседе с "РГ" заявил известный столичный адвокат Сергей Жорин.

Ранее сообщалось, что именно такой срок для примирения пары был установлен судом, рассматривавшим заявление Оксаны Самойловой.

"Суд принял решение в рамках своих полномочий, и я думаю, что срок достаточный в рамках тех ограничений, которые предусматривает законодательство", - заявил наш собеседник.

Отметим, что изначально представители Джигана просили установить трехмесячный срок для примирения. Однако и принятым решением они остались удовлетворены.

Как сообщалось ранее, Оксана Самойлова подала иск о расторжении брака, поскольку ее супругу "необходимо повзрослеть". По ее словам, она уже рассталась с Джиганом, но он продолжает общаться с детьми. При этом было официально объявлено, что звезды не собираются устраивать скандал в связи с предстоящим возможным разделом совместного имущества.