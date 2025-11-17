Конфликт Булановой с танцорами: с чего все начиналось

Певица Татьяна Буланова рассказала в беседе с изданием "СтарХит", что больше не работает со своими танцорами Максимом и Аленой Алалыкиными.

Буланова призналась, что между ними произошла "некрасивая история". Она обвинила танцоров в предательстве.

"Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом хуже. Они себя ведут некрасиво", — рассказала артистка.

По словам Булановой, Максим и Алена Алалыкины подвели ее в начале гастролей. Уже месяц исполнительница выступает с новыми танцорами.

"У нас расписан график, концерты я не могу отменить, я не хочу потом штрафные санкции платить. То, что они заработали, они получили. Я не ожидала от них такого. Я такой человек, я не люблю менять людей, мне нравится наша команда, но что тут поделать", — поделилась певица.

Читать новость полностью

Предыстория скандала

Танцоры Булановой рассмешили пользователей сети

5 августа 2025 года

Видео с выступления российской певицы Татьяны Булановой обрело популярность в сети из-за подтанцовки артистки. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash.

Внимание зрителей привлекли танцоры, исполняющие простую хореографию под хиты исполнительницы. Отмечается, что Буланова работает с Дмитрием, Максимом и Аленой (имена танцоров — прим. «Ленты ру») более 30 лет.

По словам концертного директора, они ездят с певицей на гастроли по всему миру.

«Хореографию ребята ставят сами», — уточнил он.

Читать новость полностью

Подтанцовка Булановой не обиделась на критику своего выступления

5 августа 2025 года

Участники подтанцовки певицы Татьяны Булановой "с позитивом" смотрят на завирусившееся видео их выступления и не обижаются на критику в свою сторону. Об этом рассказал один из танцоров Дмитрий Берегуля, передает "Газета.ру".

По его словам, команда подтанцовки не пытается соревноваться с молодежью и не нуждается в современных танцах. Случившееся Берегуля назвал "мимолетным хайпом", о котором вряд ли будут вспоминать. Он подчеркнул, что хореографию для подтанцовки Булановой он ставит 25 лет, при этом не стремясь соответствовать новым трендам.

"А ролик, который завирусился в интернете, – это просто вырвано из контекста. Взят, на мой взгляд, самый неудачный момент. Ну, такой хайп получился. Почему бы и нет?" – заметил он.

Танцор подчеркнул, что в настоящий период они много гастролируют, поэтому артисты могут выглядеть уставшими. Тем не менее он отметил, что зрители на концертах всегда довольны их исполнением, как и сама Буланова. Кроме того, Берегуля рассказал, что второй год работает в качестве Back MC, заводит публику, помогает артистке кричалками и речитативами.

Хореограф также признался, что им с Булановой нравится работать вместе. По словам Берегули, рост числа гастролей в последнее время объясняется тем, что певицу ценят по всей стране, и она сама стремится подарить свою любовь зрителям. Однако даже в дни с большим количеством выступлений артистка не оставляет без внимания свою группу и заказывает танцорам массажистов, чтобы их организм скорее восстановился.

"Хореография – вряд ли мы что-то будем менять. Мы что-то постоянно меняем, то есть у нас такой непрерывный процесс, где-то какие-то улучшения происходят. А если вы мне говорите, что хореография плохая, то я буду возражать, потому что с хореографией у нас как раз-таки все нормально", – заключил Берегуля.

Читать новость полностью

«Не старались»: Буланова объяснила, почему ее танцоры стали популярными в Сети

13 августа 2025 года

Певица Татьяна Буланова призналась, что не обращает внимания на резкую возросшую популярность видео с ее танцорами в Сети.

Артистка рассказала журналистам, что ее команда недостаточно хорошо выкладывалась во время выступления, из-за чего хореография ее танцоров породила столько шуток в соцсетях.

Тем не менее Буланова отметила, что из-за плотного рабочего графика не успевает следить за вирусными трендами в интернете, поэтому не переживает о комментариях и видео в Сети.

— Танцоры, честно говоря, просто не очень старались, потому залетели в такой вот тренд... У меня есть своя работа, расписанная до мая следующего года, которая никак не была связана с этим стихийным хайпом, поэтому я не обращаю внимания на этот странный ажиотаж, — рассказала Татьяна Буланова в беседе со Starhit.

Концертный директор Булановой рассказал, что танцоры, которых обсуждают в соцсетях, работают с Булановой уже несколько десятков лет. Он добавил, что артистка возит их по всему миру, а хореографию они всегда ставят сами.

Читать новость полностью

«Татьяна разгневается»: танцор Булановой тайно продает мастер-классы по завирусившимся движениям

18 сентября 2025 года

Танцор певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля, ставший популярным благодаря социальным сетям, втайне от артистки продает мастер-классы за 150 тысяч рублей. На уроках он помогает выучить «энергосберегающие» движения. Об этом сообщает «Абзац».

Несколько недель назад танцоры Булановой прославились в Интернете после того, как зрители на концертах стали снимать их незамысловатые движения. Пользователи и звезды начали повторять танец, и это в итоге стало трендом. Многие запоминают элементы сами, но при желании можно приобрести и мастер-класс у одного из членов команды Татьяны.

Как оказалось, урок от Берегули обойдется в 150 тысяч рублей. Однако об этом нельзя распространяться в Сети.

«Я могу провести мастер-класс по моему танцу. Но есть одно условие: это нельзя снимать на видео ни в коем случае, чтобы оно не ушло в соцсети. В противном случае Татьяна разгневается и может меня уволить. У нас пока напряженные отношения, она не верит, что у меня больная спина», - поделился танцор.

Читать новость полностью

Буланова сообщила о том, что ее танцоры «свалили»

19 октября 2025 года

Татьяна Буланова дала в Тюмени два концерта подряд за пять часов. В зале был аншлаг, билеты раскупили загодя. Заслуженную артистку России встречали и провожали цветами и аплодисментами.

Как пишет «Комсомольская Правда», со сцены ДК «Железнодорожник» звучали такие хиты, как «Атаман», «Не плачь», «Ясный мой свет», «Белая черемуха», «Бесконечная история», «Колыбельная», «Мой ненаглядный», «От зари до зари» и другие песни.

Вот только полюбоваться на ставших знаменитыми танцоров известной певицы публике не удалось. Как сообщила сама Буланова, представляя свою команду «Летний сад», «они свалили». Правда, певица не объяснила, совсем или временно.

Читать новость полностью