«Дом открыт для всех»: как семья Левкина распорядилась его наследством

Ровно год назад, 17 сентября 2024 года, не стало Владимира Левкина. Участник группы «На-На» скончался в возрасте 57 лет. Известно, что последние годы он проходил лечение от онкологии. Болезнь, увы, оказалась сильнее.

© Соцсети

Одним из главных вопросов после смерти Владимира стало его наследство, в частности — загородный дом в Подмосковье. Исполнитель приобрел недвижимость в браке с четвертой женой Мариной. Особняк семья считает общим. Об этом вдова артиста заявила в беседе с журналистами издания «Абзац».

«У нас в наследстве остался дом, который открыт для всех. Мы не уходили в формальности, это смешно… Если старшая дочь скажет, что хочет переехать, то мы ее пустим. Это по праву ее дом. У нас очень дружная семья, нам нечего делить», — сообщила Левкина.

У Владимира остались две дочери. Старшая Виктория появилась на свет в его первом браке. Девушке сейчас 32 года. Младшая наследница Ника родилась от четвертой жены музыканта Марины. В этом сентябре ей исполнилось 13. Журналисты портала отметили, что, несмотря на популярность в 90-е, Левкин не обладал крупным состоянием. Большую часть доходов Владимир направлял на лечение.