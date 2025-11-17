Невеста Селиванова объяснила, почему им пришлось отложить свадьбу

Невеста Владимира Селиванова Александра Калмыкова объяснила, почему они с актёром решили отложить свадьбу. В разговоре с WomanHit она раскрыла, что у возлюбленных грандиозные планы на торжество, которые пока не получается реализовать.

© Super.ru

«Изначально мы хотели обвенчаться в Грузии, потому что без росписи у нас в России не венчают. Расписаться мы хотели непосредственно перед свадьбой, когда на неё накопим. Потому что у нас есть классная задумка, а реализовать её пока не получается. А просто расписываться, а потом играть свадьбу через два года — тоже странно», — пояснила девушка.

При этом Александра не исключает, что они с Владимиром могут принять спонтанное решение и расписаться в России. По её словам, они оба на такое способны. Калмыкова также раскрыла, что они с женихом предвкушают свадебное путешествие и ради него готовы даже отказаться от пышного застолья.

Напомним, Владимир сделал предложение Александре в июне этого года. Звезда «Реальных пацанов» решился на важный шаг в Турции, куда пара отправилась на отдых вместе с детьми. У помолвленных есть общий сын — Кирилл.