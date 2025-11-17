Раскрыт гонорар Собчак за корпоратив в новогоднюю ночь

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл, сколько журналистка Ксения Собчак может запросить за корпоратив в новогоднюю ночь. По его словам, участие телеведущей в мероприятии будет стоить не меньше 10 млн рублей. Об этом узнал сайт «Страсти».

В соцсетях Ксения поделилась с поклонниками, что хоть декабрь еще не наступил, у нее полностью забиты все даты мероприятиями. Заказчики приглашают ее вести корпоративы, и только самая дорогая ночь с 31 декабря на 1 января пока остается свободной. Как отметил продюсер Дворцов, чтобы уговорить Собчак работать в Новый год, придется отдать большую сумму.

«Ксюша дорогая. Она востребована, профессиональна. На мой взгляд, не меньше чем 10 млн рублей она может брать за корпоратив. Ее заказывают чиновники, государственные деятели, олигархи, меценаты, бизнесмены», — поделился продюсер.

К слову, для звезд российского шоу-бизнеса декабрь и начало января — самые высокооплачиваемые месяцы. За выступления в новогодние праздники они берут в два раза больше, чем в другое время.

