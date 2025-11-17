Стас Михайлов рассказал, зачем снимает фильм о себе

Певец Стас Михайлов рассказал, что снимает фильм о себе не ради самолюбования, а чтобы вдохновить других своим примером. Об этом сообщает Starhit.

Михайлов рассказал, что хочет сделать так, чтобы картина была не «тщеславной историей», а «честным рассказом».

«Чтобы любой человек, который живет где-то в глубиночке, понимал, что он может поднять свою пятую точку, приехать, и у него все получится. Ровно как сделал я в 20 лет. Я просто встал, поехал и у меня получилось», — заявил музыкант.

Артист добавил, что не думал, что пересказать свою историю будет так сложно. Он продолжает утверждать сценарий, а актер на роль самого Михайлова пока не найден.

«Надо подобрать людей, команду, чтобы режиссер понимал меня, потому что, если что-то будет не так, я не смогу работать», — сказал певец.

Напомним, что Михайлов родился в Сочи. Артист переехал в Москву в 1992 году, однако добился успеха не сразу — широкую известность он обрел лишь с выходом альбома «Позывные на любовь» в 2004 году. Для артиста это был уже третий релиз в карьере.