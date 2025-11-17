Шаляпин прокомментировал новость об освобождении убийцы своих родственниц

Жуткое преступление произошло в 1996 году.

Сегодня появилась информация, что суд освободил убийцу родственниц Прохора Шаляпина. Алексей Лиманский расправился с тетей и бабушкой артиста в 1996 году. Он проник в их квартиру и нанес им ножевые ранения. Тела женщин обнаружили их родственники на следующий день. Будущему певцу на тот момент было 12 лет. Однако за содеянное убийца так и не понес наказание.

Лишь через 24 года удалось доказать, что именно он совершил то преступление. За этот промежуток времени он был судим за разбой, кражу, хранение наркотиков и еще одно убийство.

Следствие установило, что Лиманский лишил жизни родственниц Шаляпина из-за денег. Увы, но в 2021 году дело было закрыто, так как по нему истекли сроки давности. Убийцу в итоге отпустили.

В этом году Лиманский снова оказался в суде по делу о хранении наркотиков. Его приговорили к двум годам условно. Прохор подтвердил, что убийца действительно был отпущен.