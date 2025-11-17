Джоли выдвинула новые обвинения против Брэда Питта

Судебные тяжбы между актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом набирают обороты. Экс-супруги продолжают разбирательства по поводу винодельни Шато Мираваль на юге Франции. Как стало известно RadarOnline, артистка выдвинула новые обвинения в адрес бывшего мужа, утверждая, что он отобрал у нее дом в Лос-Анджелесе.

В новым судебных документах звезда «Малифисенты» отметила, что подготовка к разводу была «эмоционально тяжелой» для нее и детей.

«Подав на развод, я оставила ему (Брэду Питту — прим. ред.) право распоряжаться и полностью владеть нашими семейными домами в Лос-Анджелесе и в Миравале без компенсации, в надежде, что это поможет ему вести себя со мной спокойнее», — говорится в новом иске.

Далее она заявила, что она «по сей день ни разу не переступала порог дома, учитывая связь с болезненными событиями, которые привели к разводу».

По утверждениям актрисы, несмотря на ее финансовые вложения в недвижимость, она «не просила у Брэда алименты или какую-либо другую финансовую поддержку». Так она объяснила продажу своих долей во французском поместье служащему компании Stoly в 2021 году за 64 миллиона долларов, говорится в материалах издания.

