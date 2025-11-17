Гастроли, материнство и серьезные испытания: как живет Алена Свиридова

Певица Алена Свиридова активно выступает на сцене и принимает участие в телевизионных проектах. Что известно о жизни артистки, рассказало издание News.ru.

Недавно Свиридова поделилась в соцсетях фотографией со своим младшим сыном Григорием, что вызвало бурную реакцию пользователей. По ее мнению, красота — это не только природный дар, но и большая ответственность.

В 2019 году Григорий завершил обучение в кадетском училище. Затем он отказался от возможности продолжить учебу в Канаде и вернулся в Россию. У Свиридовой есть еще один сын — Василий. Он уже 20 лет живет в Канаде. Алена выражает сожаление о том, что не смогла сохранить близкие отношения с ним.

Свиридова появилась на свет 14 августа 1962 года в городе Керчь. Позже она переехала в Минск, а уже в 1993 году обосновалась в Москве, где начала свою сольную карьеру. Ее дебютный альбом «Розовый фламинго» увидел свет в 1995 году. На сегодняшний день у нее вышло шесть студийных альбомов. В 2004 году Свиридова получила звание «Заслуженный артист РФ».

Она принимала участие в таких проектах, как «Один в один!», «Три аккорда», «Две звезды. Отцы и дети», а также вошла в жюри шоу «Ну-ка все вместе!». Свиридова подчеркнула, что конкурсы представляют собой увлекательное, но непростое испытание для участников.

63-летняя Свиридова поддерживает отличную физическую форму благодаря активному образу жизни. Она предпочитает передвигаться пешком и избегает посещения спортзала из-за насыщенного расписания. Для нее каждый концерт — это серьезное испытание, но она не намерена останавливаться.