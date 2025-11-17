Полина Диброва и Сергей Бурунов уехали в Индию

36-летняя Полина Диброва получила первую в своей жизни работу в телешоу.

После развода с 66-летним телеведущим Дмитрием Дибровым на его четвертую жену Полину свалилась слава. У женщины в телеграм-канале появилась реклама. А теперь еще Полину Диброву позвали сниматься на телевидение.

Стало известно, что четвертая супруга прославленного ведущего отправилась в Индию, где и проходят съемки нового реалити-шоу. Журналисты выяснили, что по сюжету участники (представители отечественного шоу-бизнеса) поселятся во дворце, один из них сразу получит десять миллионов рублей, но об этом он не расскажет другим.

Те, в свою очередь, попытаются вычислить, кто же этот миллионер. Предполагается, что в рамках шоу знаменитости начнут плести интриги и создавать тайные коалиции, при этом не доверяя друг другу, так как каждый мечтает заполучить приз в десять миллионов рублей.

Ведущим шоу "КП" назвала Сергея Бурунова. Премьера запланирована на 2026 год.