Вдова Левкина рассказала, кому досталось наследство певца

Вдова певца Владимира Левкина Марина рассказала, что после его смерти в наследство остался дом, но семья не будет делить недвижимость. Подробности узнало издание «Абзац».

© Passion.ru

«У нас в наследстве остался дом, который открыт для всех. Мы не уходили в формальности, это смешно… У нас очень дружная семья, мы всегда жили без разборок, нам нечего делить. Все общее», - сообщила вдова певца.

Марина Левкина отметила, что если старшая дочь захочет переехать в дом, то ее пустят.

«Это по праву ее дом», - рассказала вдова певца.

Напомним, Левкин скончался 17 ноября 2024 года. Он оставил наследникам жилье в Подмосковье. Дом был куплен в браке с четвертой женой. У певца остались двое детей.

16 ноября 2025 года на могиле Левкина открыли памятник. Мать музыканта призналась, что до сих пор не может прийти в себя из-за смерти сына.