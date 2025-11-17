Лишилась репертуара: песням Пугачевой нашли новое применение

Певица Алла Пугачева лишилась не только репутации в России, но и репертуара. Как сообщает «Царьград», песням, которые ранее исполняла артистка, нашлось новое применение.

Так, на недавнем творческом вечере Ильи Резника в Москве исполнили песни Пугачевой. Например, группа «Земляне» сыграла «Так тревожен этот путь», Мириам Мерабова спела «Ты и я — мы оба правы» и «Старый друг», а Жасмин — «Звездное лето». Александр Воробьев представил свое исполнение композиции «Балет», Марк Тишман и Юлия Паршута исполнили «Маэстро», а юмористка Елена Воробей — «Эй, вы, там, наверху».

Сам Резник исполнил знаменитую «Скупимся на любовь», а Анастасия Спиридонова заслужила овации песней «Старинные часы». Певица заметно смутилась восторгу зала — вероятно, она не ожидала такой реакции. Лариса Долина также получила хит Пугачевой — «три счастливых дня».

Зрители обратили внимание, что Резник собрал на творческом вечере почти всех артисток, которых называли преемницами Пугачевой.

«Песни должны жить. Вы же видите, как их великолепно принимает публика! Фантастически театральный номер показали Марик Тишман и Юлечка Паршута на песню "Маэстро". Это было откровение для меня. Казалось бы: кто может спеть эту песню лучше, чем Пугачева? Многие пытались. А у этих молодых артистов получилось гениально», — заявил поэт.

Резник также похвалил исполнение Воробей. Он рассказал, что юмористка в прошлом умело пародировала Пугачеву во время поездки к российским бойцам в чеченскую Ханкалу — тогда многие поверили, что к ним приехала сама певица.