Звезда «Дома-2» заявила, что скандальное телешоу испортило ей карьеру

Одна из выпускниц «Дома-2» Ольга Солнце считает, что скандальное телешоу испортило ей карьеру. В разговоре с Lady Mail она призналась, что прошлое не раз мешало ей на её пути. Участие в телестройке препятствовало развитию музыкальной карьеры, многие отказывали ей и не хотели сотрудничать.

«Когда я ушла с проекта и начала еще активнее строить свою музыкальную карьеру, мне регулярно отказывали в ротациях на радио с формулировкой, дословно: "Песня хорошая, но мы её не возьмём, потому что вы из "Дома-2"". Это было ужасно», — поделилась Солнце.

Она не стала скрывать, что, придя на проект, надеялась заполучить народную любовь и заявить о себе как о музыканте, а на деле всё получилось наоборот.

