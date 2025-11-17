Певица Татьяна Буланова объявила, что больше не выступает с танцорами, которые летом стали популярны в Сети. Сначала ушел Дмитрий Берегуля, а вслед за ним уволились супруги Максим и Алена Алалыкины. Подробности выяснил StarHit.

Сама Буланова назвала уход танцоров предательством. Она не стала раскрывать, что именно произошло, но дала понять, что обижена на бывших членов команды.

«Я с ними больше не работаю. Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали. Если вы их где-то выловите, спросите у них, что произошло. Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом хуже. Они себя ведут некрасиво», - заявила певица.

Теперь Татьяна выступает с новыми артистами. Знаменитые танцы тоже изменились. Буланова подчеркнула — у нее не было выбора, так как танцоры ушли в период концертов. По ее признанию, она не любит менять людей, но в этот раз пришлось. Также она отметила, что не собирается принимать бывших сотрудников обратно.

Журналисты попытались связаться с танцорами, но они отказались от комментариев. Дмитрий Берегуля все же взял трубку, но посоветовал пообщаться именно с Аленой и Максимом для выяснения всех обстоятельств увольнения.

