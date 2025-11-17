Маша Распутина встала в Кремле на колени

Маша Распутина стала участницей концерта памяти Вячеслава Добрынина. В Кремлевский дворец звезда приехала в прекрасном настроении. С Добрыниным певица дружила на протяжении нескольких десятилетий.

- Мы, можно сказать, дружили семьями, - объяснила певица. – Мой супруг Виктор тоже дружил со Славой много-много лет.

Распутина за кулисами вспомнила, что познакомилась с Добрыниным в 1992 году в доме у Леонида Дербенева.

- Помню, великий Леонид Петрович мне тогда сказал: «Сегодня приедет Славка Добрынин. Мы тебе дадим песню. Он ее сам поет, но в его варианте она называется «Льется музыка». А мы тебе сделаем «Кружит музыка». Так и случилось».

Нетленный хит Распутина исполнила и в этот вечер. На сцену певица вышла под финал: звезда появилась в роскошном белоснежном мини-платье, усыпанном драгоценными камнями. И сразу попросила поприветствовать вдову Добрынина Ирину, которая наблюдала за происходящим на сцене из зрительного зала.

А после Маша запела. Пела Распутина в этот вечер, как всегда, эмоционально. В разгар выступления звезда встала на колени, выражая дань памяти Добрынину, которого назвала великим композитором.

После выступления зрители устроили Распутиной продолжительные овации. Таких в этот вечер не удостоилась, пожалуй, больше никакая другая звезда. Приемом Распутина осталась довольна.