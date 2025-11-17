«Спасла меня»: Люся Чеботина поделилась, как Лолита выручила ее перед выступлением
Певица Люся Чеботина поделилась, что коллега Лолита «спасла» ее, подарив маски для лица. Это помогло исполнительнице справиться с усталостью после гастролей.
Подробности приводит Super.ru.
Чеботина рассказала, что Лолита зашла к ней в гримерку в Кремле и «принесла два шикарных тюбика с омолаживающим эффектом».
«Честно — Лолита меня тогда спасла! У меня было очень уставшее лицо после гастролей, а эти маски действительно работают», — сообщила певица.
Чеботина давно увлекается уходом за кожей, пробует новые средства.
«Всё, что касается патчей, масочек, кремов, сывороток — вот это я! Ещё люблю массаж лица», - поделилась исполнительница.
Теперь подаренные Лолитой маски стали личным must-have Чеботиной перед важными выступлениями.
Ранее певица обратилась к музыкальному критику Сергею Соседову и призвала забыть ее имя, а также прекратить упоминать в любых высказываниях.