Люся Чеботина поделилась, как Лолита выручила ее перед выступлением

Певица Люся Чеботина поделилась, что коллега Лолита «спасла» ее, подарив маски для лица. Это помогло исполнительнице справиться с усталостью после гастролей.

Подробности приводит Super.ru.

Чеботина рассказала, что Лолита зашла к ней в гримерку в Кремле и «принесла два шикарных тюбика с омолаживающим эффектом».

«Честно — Лолита меня тогда спасла! У меня было очень уставшее лицо после гастролей, а эти маски действительно работают», — сообщила певица.

Чеботина давно увлекается уходом за кожей, пробует новые средства.

«Всё, что касается патчей, масочек, кремов, сывороток — вот это я! Ещё люблю массаж лица», - поделилась исполнительница.

Теперь подаренные Лолитой маски стали личным must-have Чеботиной перед важными выступлениями.

