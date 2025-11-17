Самойлова в суде рассказала, готова ли она на примирение с Джиганом

Mir24.TV

Блогер Оксана Самойлова пришла на заседание суда по расторжению брака с рэпером Джиганом (Денисом Устименко). Ее сопровождали два представителя, сообщает РИА Новости.

Самойлова в суде рассказала, готова ли она на примирение с Джиганом
© РИА Новости

Суд дал два месяца на примирение пары. Но, по словам Самойловой, она на примирение не готова.

Ранее стало известно, что Самойлова подала на развод. Иск был зарегистрирован 6 октября. Представители Джигана попросили дать паре время на примирение.

Самойлова заявляла, что 17 лет ждала, пока супруг повзрослеет. Но этого так и не произошло, поэтому она приняла решение о расставании. Ее собственное состояние оставляет желать лучшего. По словам блогера, она находится на грани нервного срыва, однако не может бросить работу, так как связана контрактными обязательствами.

У Самойловой и Джигана четверо детей. Юристы считают, что вопрос об опеке над ними, скорее всего, будет решаться во внесудебном порядке. Но если дело дойдет до суда, несовершеннолетних, вероятно, оставят с матерью.

Ранее стало известно, что актер Марк Богатырев подал на развод с Татьяной Арнтгольц. Пара сыграла свадьбу в 2020 году, у них есть общий сын.