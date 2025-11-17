Самойлова в суде рассказала, готова ли она на примирение с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова пришла на заседание суда по расторжению брака с рэпером Джиганом (Денисом Устименко). Ее сопровождали два представителя, сообщает РИА Новости.

Суд дал два месяца на примирение пары. Но, по словам Самойловой, она на примирение не готова.

Ранее стало известно, что Самойлова подала на развод. Иск был зарегистрирован 6 октября. Представители Джигана попросили дать паре время на примирение.

Самойлова заявляла, что 17 лет ждала, пока супруг повзрослеет. Но этого так и не произошло, поэтому она приняла решение о расставании. Ее собственное состояние оставляет желать лучшего. По словам блогера, она находится на грани нервного срыва, однако не может бросить работу, так как связана контрактными обязательствами.

У Самойловой и Джигана четверо детей. Юристы считают, что вопрос об опеке над ними, скорее всего, будет решаться во внесудебном порядке. Но если дело дойдет до суда, несовершеннолетних, вероятно, оставят с матерью.

