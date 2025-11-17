Газманов рассказал о своей карьере

Певец Олег Газманов признался, что в творчестве предпочитает делать то, что ему нравится, не думая о деньгах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Газманов пообщался с журналистами на празднике «Радио Шансон». Артист понимает, что зарабатывает значительно больше пенсии, однако он никогда не ставил размер гонорара на первый план.

«Я просто делал то, что мне нравится. Я решил, что буду встречаться с людьми, с которыми мне интересно, ходить только в те рестораны, где мне вкусно. Одевать только то, в чем мне удобно, а не модно. Петь песни и сочинять стихи», — сказал певец.

Ранее СМИ сообщили, что фирменные сальто и другие трюки подкосили здоровье Газманова — у него якобы развился коксартроз. Газманов опроверг эту информацию, заявив, что чувствует себя нормально, а здоровье позвоночника он поддерживает постоянными упражнениями.