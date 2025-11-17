Джиган захотел спасти брак с Оксаной Самойловой

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, пытается спасти брак с популярной российской блогершей Оксаной Самойловой. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным источника, исполнитель подал официальное ходатайство о примирении, его рассмотрят сегодня. При этом отмечается, что Самойлова уже прибыла в суд.
Ранее сообщалось, что Джиган намерен сохранить брак с Оксаной Самойловой.
До этого блогерша, которая подала на развод с рэпером, оценила вероятность того, что они смогут восстановить отношения.