От Леры Кудрявцевой сбежала няня спустя день работы

В новом выпуске ток-шоу "Звезды сошлись" приглашенные гости обсуждали нянь. Не осталась в стороне и ведущая Лера Кудрявцева. Она призналась, что не верит в агентства по подбору персонала, поэтому искала няню для семилетней дочки Марии сама. Популярная телеведущая разместила объявление в соцсетях.

Вскоре она нашла подходящую кандидатуру. Однако буквально через день после начала работы няня от Леры Кудрявцевой сбежала.

"Я нашла потрясающую женщину, которая работала педагогом начальных классов. Она приехала, мы с ней поговорили, отличная женщина, но у нее двое детей — 14 и 23 лет. Сегодня впервые она осталась у меня дома ночевать и утром написала мне письмо, что, наверное, я все-таки не могу, дочке 14 лет и она всю ночь из-за нее не спала", - откровенно рассказала Кудрявцева.

Телеведущая посетовала, что потратила месяц "просто так" и теперь ей надо снова искать няню. Лера Кудрявцева уточнила, чего хочет от потенциальной помощницы.