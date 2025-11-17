Собчак раскрыла секрет счастливого брака с Богомоловым

Журналистка Ксения Собчак рассказала, как им с режиссером Константином Богомоловым удается сохранять счастливый и крепкий брак. Она считает, что секрет кроется в одинаковом чувстве юмора.

В личном блоге телеведущая опубликовала пост, в котором сообщила, что они с супругом получили приз как пара десятилетия. По ее признанию, по этому поводу Константину подарили крокодиловые туфли, и теперь она мечтает увидеть их на нем.

«Вообще, одинаковое чувство юмора и ироничное, игровое отношение и к жизни, и к себе - это то, без чего я не представляю совместную жизнь. Девочки, мой вам совет: в мире душнил и зануд всегда выбирайте тех, кто умеет посмеяться и над собой, и над вами», - отметила Собчак.

Напомним, что журналистка вышла замуж за Богомолова в 2019 году. До режиссера Ксения была с актером Максимом Виторганом, от которого родила единственного сына Платона. Константин же был в отношениях с актрисой Дарьей Мороз. От нее у него есть дочь Анна.

