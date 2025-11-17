Покойный Оззи Осборн верил, что был проклят куклой-призраком

Знаменитый рок-музыкант Оззи Осборн верил, что после встречи с куклой-призраком по имени Роберт его здоровье начало ухудшаться. Он был уверен, что стал жертвой некоего проклятия. Об этом сообщает RadarOnline.

© Super.ru

Необычный экспонат, которому уже более 120 лет, считается одним из самых мистических в США и хранится в музее Форт Ист Мартелло в Ки-Уэст, штат Флорида. Внешний вид куклы действительно пугает: искажённые черты лица, изношенный матросский костюм и странная игрушечная собака создают жуткое впечатление. Но главное — это не внешность, а та энергетика, которую ощущают посетители.

История Осборна лишь добавила мистики этому артефакту.

Медиум Мэтт Фрейзер считает такие страхи обоснованными. По его мнению, кукла представляет собой нечто большее, чем просто пугающая игрушка.

«Роберт — не просто жуткая кукла, он является сосудом тёмной и ритуальной энергии, и приближение к нему грозит серьёзными последствиями», — предупреждает Фрейзер.

Ранее непубличная дочь Оззи Осборна впервые попалась на глаза папарацци после смерти отца.

Читайте также: Квартиру покойного Оззи Осборна в Голливуде выставили на продажу за 2,3 млн долларов