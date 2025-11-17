Покойный Оззи Осборн верил, что был проклят куклой-призраком
Знаменитый рок-музыкант Оззи Осборн верил, что после встречи с куклой-призраком по имени Роберт его здоровье начало ухудшаться. Он был уверен, что стал жертвой некоего проклятия. Об этом сообщает RadarOnline.
Необычный экспонат, которому уже более 120 лет, считается одним из самых мистических в США и хранится в музее Форт Ист Мартелло в Ки-Уэст, штат Флорида. Внешний вид куклы действительно пугает: искажённые черты лица, изношенный матросский костюм и странная игрушечная собака создают жуткое впечатление. Но главное — это не внешность, а та энергетика, которую ощущают посетители.
История Осборна лишь добавила мистики этому артефакту.
Медиум Мэтт Фрейзер считает такие страхи обоснованными. По его мнению, кукла представляет собой нечто большее, чем просто пугающая игрушка.
«Роберт — не просто жуткая кукла, он является сосудом тёмной и ритуальной энергии, и приближение к нему грозит серьёзными последствиями», — предупреждает Фрейзер.
