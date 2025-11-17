Вдова актера Романа Попова выставила на продажу семейный дом

Вдова актера Романа Попова Юлия выставила на продажу дом, расположенный в коттеджном поселке неподалеку от Новорижского шоссе. Об этом она сообщила «Комсомольской правде».

Роман Попов скончался в октябре 2025 года на 41-м году жизни. Летом актер сообщил, что у него произошел рецидив рака мозга после семи лет ремиссии. У Попова остались трое детей: 14-летний сын и дочери двенадцати и шести лет.

Юлия Попова работает в школе учительницей. По данным «Комсомольской правды», вдова актера планирует продать дом, чтобы купить квартиру для себя и детей.

По информации газеты, трехэтажный дом продается за 52 миллиона рублей. Площадь дома - 300 квадратных метров, земельный участок - чуть более двух соток.

Умерший актер Роман Попов оставил наследство на 100 миллионов рублей

На первом этаже дома расположены гостиная, столовая, санузел, терраса и гараж. На втором и третьем этажах - пять спален, три санузла, гардеробная, балкон, есть выход на «открытую эксплуатируемую кровлю».