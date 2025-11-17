Ольга Орлова отреагировала на инцидент с Дибровым

Ольга Орлова впервые прокомментировала конфуз с участием Дмитрия Диброва, обнародованный на минувшей неделе. Певица не стала «топить» шоумена, которому и так досталось от коллег и общественности.

© WomanHit

На странице в соцсети звезда призналась, что по большому счету ей все равно, что творится в жизни разведенного телеведущего. Однако слово за всех публичных людей все же замолвила. По мнению Ольги, каждое действие известных личностей рассматривается чуть ли не под микроскопом, что ощутимо усложняет их жизнь и свободу действий.

Дибров впервые высказался о скандале с расстегнутой ширинкой