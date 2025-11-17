Игорь Николаев увеличил стоимость выступлений на новогодних корпоративах до 5 миллионов рублей за 40-минутную программу.

Несмотря на проблемы с сердцем, народный артист продолжает интенсивный график выступлений.

«Народный артист с гипертонией 3-й степени решил выжать максимум из предновогоднего сезона: если в сентябре прайс певца был 25–30к евро (около 2,5 млн рублей), то сейчас — уже 5 млн за 40 минут и 10 млн за час», — сообщает telegram-канал Mash.

В прайс-лист добавлена опция продления выступления на 20 минут за удвоенную стоимость. Певиц продолжает интенсивные гастроли, несмотря на рекомендации врачей снизить нагрузку.

Увеличение гонораров Игоря Николаева соответствует общей тенденции роста цен на выступления звезд в предновогодний период. Гонорары других популярных артистов также достигают значительных сумм: например, Филипп Киркоров просит 25 миллионов рублей, Сергей Лазарев — 15 миллионов. В другие сезоны стоимость выступлений обычно ниже примерно в шесть раз.