Известная ведущая Дарья Златопольская дала откровенное интервью Надежде Стрелец. Дарья считается интеллектуальной ведущей, поскольку участвует в программах о культуре, регулярно общается с деятелями искусств, ведет самые престижные статусные мероприятия.

В рамках программы она вспомнила о том, как работала в программе "Танцы со звездами". Одним из участников был Павел Прилучный. В то время он был еще не так известен и популярен, как сейчас. Артист покинул проект в результате голосования. Тогда ходили слухи, будто актер не был заинтересован в участии в шоу, якобы он недостаточно тренировался.

Однако Дарья Златопольская заявила, что актер совсем не такой, каким кажется со стороны. Ей было обидно, что его выгнали. У ведущей осталось о Павле Прилучном самое лучшее впечатление.