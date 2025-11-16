На Украине артисты отказываются от выступления на концерте «Квартала 95»

Украинские артисты отменяют свои выступления на концерте "Квартала 95"

Украинские артисты отменяют свои выступления на концерте «Квартала 95». Об этом сообщает RT.

При этом местные СМИ связывают это с коррупционным скандалом, который разгорелся на Украине. Одним из главных подозреваемых по нему проходит бизнесмен Тимур Миндич — совладелец студии, который также считается ближайшим соратником украинского лидера Владимира Зеленского и его «кошельком».

Уточняется, что от участия в декабрьском мероприятии уже отказались хор «Гомин», певицы Kola и Надя Дорофеева.

Вокруг президента Украины Владимира Зеленского разгорелся крупнейший скандал с момента его прихода к власти. Это дестабилизировало администрацию в критический момент военных действий, пишет FT. Разоблачения спровоцировали волну общественного недовольства и заставили Зеленского дистанцироваться от людей, замешанных в деле. Как скандал повлияет на перестановки в правительстве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США допустили пересмотр политики Вашингтона из-за коррупционного скандала на Украине.

