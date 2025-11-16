На Украине артисты отказываются от выступления на концерте «Квартала 95»

Украинские артисты отменяют свои выступления на концерте «Квартала 95». Об этом сообщает RT.

© соцсети

При этом местные СМИ связывают это с коррупционным скандалом, который разгорелся на Украине. Одним из главных подозреваемых по нему проходит бизнесмен Тимур Миндич — совладелец студии, который также считается ближайшим соратником украинского лидера Владимира Зеленского и его «кошельком».

Уточняется, что от участия в декабрьском мероприятии уже отказались хор «Гомин», певицы Kola и Надя Дорофеева.

Вокруг президента Украины Владимира Зеленского разгорелся крупнейший скандал с момента его прихода к власти. Это дестабилизировало администрацию в критический момент военных действий, пишет FT. Разоблачения спровоцировали волну общественного недовольства и заставили Зеленского дистанцироваться от людей, замешанных в деле. Как скандал повлияет на перестановки в правительстве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США допустили пересмотр политики Вашингтона из-за коррупционного скандала на Украине.