Бородин осудил Кучеру, заступившегося за Диброва

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обрушился на Оскара Кучеру, защитившему Дмитрия Диброва после «голого» скандала.

© ВКонтакте

Актер заявил: Дибров явно не контролировал себя в тот момент, а те, кто слил видео, поступили низко, посмеявшись над чужим «горем».

«Как не стыдно журналистам множить это отвратительное видео? Дима там явно не в себе. И после того, что он пережил, есть от чего быть не в себе. Не он себя снимает. Не он выложил. Выложили мрази. Но еще большие мрази те, кто на этом делает пиар, хохоча над горем человека, попавшего в ужасную ситуацию», — возмутился Оскар Кучера.

Виталий Бородин не считает, что у Дмитрия Диброва действительно произошло «горе», пишет издание passion.

«Удивительно, но „горе“ Диброва, чье отвратительное видео стало его самым популярным шоу, нашло понимание у коллеги по цеху Оскара Кучеры. Это десятый развод — горе? Или мы чего-то не знаем, и Дибров отбивался от врага в окопах? Выходит, мы, указывая на мерзотное видео, по мнению Кучеры, „мрази“. Был ли в себе Кучера, отец пятерых детей, ведущий на федеральном ТВ, который клялся, что «не толерантен», и жаловался на сбитые ценности у молодежи, в себе, когда писал пост в субботу вечером?» — написал Бородин.

Также после появления скандального видео на ситуацию отреагировала бывшая супруга Дмитрия, Полина. Она заявила, что впервые узнала о произошедшем из Интернета и не видит смысла обсуждать эту тему, призывая уважать личную жизнь Диброва.