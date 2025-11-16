Погребняк пожалела Волочкову

Мария Погребняк посочувствовала Анастасии Волочковой, пришедшей в проект «Звезды под капельницей», где артисты борются с зависимостями.

14 ноября на канале «Пятница» стартовал первый выпуск шоу. Анастасия Волочкова покинула проект практически сразу. Мария Погребняк высказалась о том, как печально видеть, как сложилась судьба бывшей примы Большого татра, которой свое время никто не протянул руку помощи, пишет passion.

«Для меня этот выпуск не был смешным. Это чистая трагедия. Главной героиней, конечно, стала Анастасия Волочкова. Мне бесконечно жаль Анастасию. Вспоминаю ее в расцвете: невероятная красота, шарм, грация. И больно смотреть, во что это превратилось сейчас. Почему никто из тех, кто был рядом в годы ее славы, не протянул руку? Почему допустили до такого? Это по-настоящему горько», — поделилась Мария.

Ранее Станислав Садальский с негодованием высказался о проекте «Звезды под капельницей». В Telegram-канале актер написал, что ему было стыдно смотреть на звезд, которые пришли позориться ради денег и пиара. По мнению Стаса Садальского, такое шоу нужно было назвать «Звезды спились».