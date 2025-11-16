Бородин собрался обнародовать свое расследование о Пугачевой

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), поддержал Эдгарда Запашного, который предложил лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки РФ. В Telegram-канале политик анонсировал свое расследование, где раскроет всю неизвестную правду о певице.

Бородин сообщил, что в стране все изменится, когда против артистки возбудят уголовное дело. Виталий Бородин уверен: только тогда государство сможет побороть иноагентов.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что певица Алла Пугачева однажды понесет наказание за острые высказывания.

Кабанов отметил, что в словах артистки о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия* Джохаре Дудаеве содержится состав преступления. Отсутствие последствий для Пугачевой он связал с наличием покровителей у певицы, однако предсказал, что когда-то ее перестанут защищать.

*запрещенная в России террористическая организация