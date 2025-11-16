Группа Reflex сообщила, что не может вылететь из Коми после отмены рейсов

Президент продюсерской компании Reflexmusic Вячеслав Тюрин сообщил, что поп-группа Reflex застряла в аэропорту Усинска, Республика Коми, из-за постоянных переносов рейса в Москву.

Соответствующая публикация в воскресенье, 16 ноября, появилась на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Третьи сутки группа Reflex, находящаяся в своем юбилейном концертном туре, не может вылететь из Усинска... «ЮТэйр» продает билеты, но не выполняет свои регулярные рейсы в этот город уже три дня, ссылаясь на какие-то непонятные обстоятельства и уже трижды перенося регулярный рейс, — пожаловался продюсер в публикации.

По его словам, эта задержка угрожает планам коллектива по записи новых песен.

Тем не менее на сайте авиакомпании сейчас можно приобрести билеты на рейс Усинск — Москва, который прилетит в столичный аэропорт Внуково в воскресенье в 22:50 по московскому времени.

В начале октября произошел еще один скандал — «Турецкие авиалинии» отменили сразу пять ночных рейсов из Антальи в Москву и обратно. Причем официальных комментариев авиакомпания не предоставила. Пассажирам сказали, что самолеты не принимают именно в аэропорту Внуково.