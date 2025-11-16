Шаляпин объяснил, почему завидовал Собчак

Шаляпин в рамках YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» признался, что раньше завидовал успешным и обеспеченным людям. Считал несправедливым, что кто-то «купается в роскоши» когда он сам выживает.

В этот список богатеев входила и Ксения Собчак. Ведь ее отец был известным государственным деятелем в то время, как родитель Прохора сидел в тюрьме, пишут popcake.news.

«Ну да, я завидовал. Потом, когда познакомились, я понял, что ты большой пахарь, молодец!» — рассказал Прохор.

Певец пересмотрел свои взгляды. Он понял, что Ксения, несмотря на финансовую обеспеченность семьи, много работала. А сам Шаляпин теперь уже доволен собой. Ведь раньше стать популярным и иметь запас недвижимости в столице он считал нереальным.

