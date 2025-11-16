Наталья Штурм предложила доплачивать пенсионерам за уход за внуками

https://www.gazeta.ru/culture/news/2025/11/16/27195536.shtml

Наталья Штурм написала в Telegram-канале, что труд дедушек и бабушек стоит сделать платным.

Певица убеждена, что пенсионерам стоит платить за то, что они приглядывают за младшим поколением и воспитывают своих внуков. Это могло бы решить многие проблемы, пишет gazeta.ru.

«Почему бы не создать на государственном уровне «декретные выплаты» пенсионерам, помогающим растить внуков?! Время идет вперед, и нужно подстраиваться под современный ритм жизни, работоспособность старшего поколения и рациональность», — написала артистка.

Ранее стало известно, что звезда 90-х Наталья Штурм запатентовала воображаемую кухню. По словам исполнительницы, теперь она ежемесячно «получает авторские» за свое изобретение.

