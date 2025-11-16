Киркоров назвал своего самого близкого друга

Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал, что в трудный период, когда его «везде запретили» в 2010 году, спасла его ныне покойная Людмила Гурченко.

12 ноября звезде фильма «Карнавальная ночь» исполнилось бы 90 лет. Филипп Киркоров приехал с цветами на Новодевичье кладбище, где похоронена Людмила Марковна.

«Я всегда прихожу сюда, потому что такого друга, как она, у меня не было никогда», - признался он.

Именно Гурченко помогла певцу в один из самых тяжелых периодов жизни.

«Меня везде запретили. В очередной раз. В 2010 году. И она сказала: „Я не приду на съемку, если не будет Киркорова“. Съемка задерживалась. Я к ней подходил. Она: „Спокойно, все нормально. Ты должен вернуться. И вернуться ты должен по-королевски. Выстоим, потерпим“. И четыре часа ждала в полном костюме, не в халатике. Я это никогда не забуду», - рассказал артист.

