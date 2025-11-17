Телеведущий Дмитрий Дибров заявил, что его застали врасплох на видео с расстегнутой ширинкой. Он высказался о скандале в соцсети.

В Сети появился ролик с участием Диброва. На нем телеведущий выходит из машины с расстегнутой ширинкой в компании незнакомки. После распространения ролика Дмитрий столкнулся с критикой, его осудили многие публичные люди, однако сам он удивлен, что видео получило общественный резонанс. Более того, Дибров возмущен теми, кто «ворвался» в его личную жизнь.

«Ну кто из вас не оказывался застигнутым врасплох с расстегнутой ширинкой? Ну кому из вас не говорили: «Эй, застегни там». Так же и я… Ну вы видели, я там выхожу, помогаю девчонке выйти, никакого контакта у нас не было, даже зрительного. Я подношу ее сумку и ухожу», — высказался телеведущий.

По словам Дмитрия, он столкнулся с шантажом: от него требовали деньги, чтобы видео не попало в Сеть. Однако, получив отказ, злоумышленники решились на месть.

Дмитрий Дибров покинул Россию после скандального видео

«Ко мне обратилась омерзительная компания с требованием денег за то, чтобы не публиковать вот этот материал. Я посмотрел его и подумал — ну что в этом такого… Это особенность мужской одежды. Кто это снял и стал публично это показывать, не получив от меня денег, это как раз преступник. Это как раз тот человек, который должен вызывать у вас возмущение», — заявил Дмитрий.

В конце обращения телеведущий еще раз подчеркнул, что с девушкой, запечатленной на ролике, его ничего не связывает. Якобы после моментов, снятых на видео, они друг друга больше не видели.