Газманов назвал бредом слухи о его болезни

Олег Газманов заявил, что слухи о его нездоровье сильно преувеличены. По его словам, проблемы есть, но он с ними успешно справляется, пишут NEWS.ru.

«Бред какой-то. У меня уже лет тридцать с позвоночником то, что я занимался спортивной гимнастикой. И каждый прыжок с перекладиной — это компрессионный удар по позвоночнику. Я с этим справился», — объяснил народный артист России.

Недавно СМИ писали, что врачи запретили Газманову делать его фирменные сальто, а также шпагат. И якобы даже прекратить тренировки по причине серьезных проблем с суставами.

Сам Газманов поспешил успокоить поклонников в соцсетях. Он подтвердил наличие проблем с позвоночником, возникших из-за занятий профессиональным спортом в прошлом. Но в остальном звезда чувствует себя нормально и намерен все же сделать сальто на сцене в следующем году на юбилейном концерте в честь 75-летия.