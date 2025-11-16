У компании Харатьяна и Сукачева заблокированы счета

Дмитрий Харатьян и Гарик Сукачев являются совладельцами кинокомпании «Диафильм». Они контролируют по 40% бизнеса, оставшиеся 20% принадлежат Анастасии Жидковой. Основной профиль работы организации - производство кино- и теле-контента.

Как пишет издание super, ФНС повторно заблокировала банковские счета предприятия. У «Диафильма» уже были трудности во взаимоотношениях с налоговыми органами. Первая блокировка произошла в октябре 2024 года.

Теперь же в официальном уведомлении указано, что организация не предоставила налоговую декларацию в срок. Кроме того, на компании висит штраф Пенсионного фонда в размере 1 тысячи рублей.

Также рок-музыкант Гарик Сукачев сам задолжал налоговой. Об этом в не так давно писали СМИ. По данным источника, артист должен Федеральной налоговой службе 812 тысяч рублей.