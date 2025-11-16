Артист Shaman (Ярослав Дронов) рассказал о своей дочери Варваре. Девочка родилась в его первом браке с преподавательницей пения Мариной Рощупкиной, сейчас ей 11 лет.

«Я очень редко вижу дочь, но это неизбежно. Нужно учитывать плотный гастрольный график артиста», — заявил Shaman.

Об этом он сообщил в программе «Судьба человека» с Борисом Кочевниковым.

Он заявил, что сожалеет, и отметил, что не только он редко видит свою дочь.