Садальский назвал новое шоу печально-омерзительным

Станислав Садальский с негодованием высказался о проекте «Звезды под капельницей». В Telegram-канале актер написал, что ему было стыдно смотреть на звезд, которые пришли позориться ради денег и пиара. По мнению Стаса Садальского, такое шоу нужно было назвать «Звезды спились».

На канале «Пятница» запустили шоу «Звезды под капельницей», в рамках которого знаменитости должны будут пройти лечение в рехабе. Участвовать согласились Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Рома Желудь, Евгения Осипова и другие артисты, пишет издание passion.

«На канале «Пятница!» - премьера алкогольного шоу «Звезды под капельницей». Подходит больше другое название - «Звезды спились», печально-омерзительное ТВ-огнище! Почти все персонажи - яркие. Волочкова в привычном состоянии (вдрызг) - одна шоу делает, продержалась ненадолго. Ну и Джигурда, само собой, ушел за ней. Перлы героев - под мухой не успевал записывать: давно я так горько не смеялся! Волочкова ночью захотела замуж за Желудя и еще много чего непристойного, а Вы смотрели?» - высказался актер.

Садальский пишет, что ему стыдно за коллег по цеху

«Осадок и чувство неловкости за тех, кто остался на экране. Не могу никого из них осудить, наверняка пошли на эту позорную Голгофу от нищеты и жажды славы. Прошла только первая серия. А теперь осталось ждать следующего трэша. Мне одному стыдно?!» - обратился к подписчикам артист.

Ранее Станислав Садальский отказался идти на программу к Андрею Малахову, посвященную юбилею Нонны Мордюковой. В Telegram-канале актер объяснил: у него нет желания находиться «в массовке», где ничего не дают сказать, перебивают и все «вырезают», а создатели шоу даже не знают великую актрису.