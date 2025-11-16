Стало известно, как Павлиашвили продвигает сына

Сосо Павлиашвили утвердил алгоритм своих выступлений. Певец выходит на сцену исключительно в дуэте со своим 38-летним сыном Леваном. Гонорар дуэта составляет около 2,5 миллионов рублей за концерт.

Как пишет издание super, отец и сын исполняют примерно десять песен вместе, еще одну-две композиции иногда Сосо может спеть соло. Заказать полностью сольное выступление нельзя в принципе.

Финальный плейлист утверждает только Сосо, учитывая по возможности пожелания заказчиков.

В самом райдере певцов нет ничего особенного. Две гримерки, питание для команды помощников, без блюд из рыбы и морепродуктов. Охрана у гримерок и на сцене.

В марте Сосо Павлиашвили рассказал, что строит студию рядом со своим загородным домом. Певец отметил, что студия предназначена для его дочери Елизаветы. Павлиашвили признался, что очень близок с семьей